Чимаев хочет провести бой на турнире UFC в Белом доме

Чемпион UFC в средней весовой категориинамекнул, что готов драться на турнире в Белом доме в следующем году. Об этом боец поделился в своих соцсетях.

Чимаев выложил пост-картинку, на которой он в черных перчатках возвышается над Белым домом. Хамзат в последний раз дрался на турнире UFC 319 в августе.

Тогда он одолел единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси, отобрав у него пояс в категории до 84 кг и нанеся ему первое поражение в промоушене с момента дебюта.

До этого боец из ОАЭ российского происхождения одолел сабмишном Роберта Уиттакера. Всего в активе Хамзата 15 выигранных поединков и ни единого поражения в смешанных единоборствах.