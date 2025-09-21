Кормье призвал UFC дать Джонсу бой на турнире в Белом доме

Именитый ветеран ММАподдержал своего бывшего соперникас просьбой о поединке на турнире UFC в Белом доме.

«Если быть до конца честным, я не знаю, согласен ли я с Уайтом. Думаю, я бы позволил Джонсу драться в Белом доме.

Смешанные единоборства — это глобальный вид спорта, который нравится всем и в котором мы поддерживаем людей со всего мира, но, в конце концов, когда у нас планируется турнир в Белом доме, мы хотим, чтобы побеждали американцы.

Я думаю, что кард Белого дома заслуживает того, чтобы это произошло. Потому что с тех пор, как Джон Джонс завершил карьеру, в топ-10 рейтинга вне зависимости от весовой категории нет ни одного американца. Это безумие. Босс, я прошу вас дать Джону Джонсу шанс», — заявил Кормье.