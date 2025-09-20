ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мендоса: Я отправил Фундору на другую планету, теперь он избегает меня

    Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBC в первом среднем Брайан Мендоса обвинил Себастьяна Фундору, действующего обладателя двух титулов в их категории, в уклонении от реванша.

    Себастьян Фундора
    Себастьян Фундора

    «Я отправил Фундору на другую планету, и он этого никогда не забудет. Он помнит, что произошло, и в глубине души понимает, что это может повториться. Фундора боится меня. Он избегает меня. Он знает, что я представляю угрозу, но я никуда не уйду»

    Бой Мендосы и Фундоры за временный титул WBC проходил 8 апреля 2023 года. Тогда Себастьян потерпел поражение нокаутом в седьмом раунде.

    После того поединка он одержал 3 победы подряд, две из них над Тимом Цзю. То поражение от Мендоса единственное в карьеры Фундоры за 25 поединков.

