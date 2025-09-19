Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили готов подраться с Марио Баутистой, если он победит Умара Нурмагомедова.  Обладатель титула также заявил, что будет болеть за американца в грядущем поединке.

Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвилиgloballookpress.com

«Надеюсь, Баутиста побьет Умара Нурмагомедова.  Тогда в следующем поединке я буду драться с Баутистой, потому что он хороший боец.  У него хорошая победная серия, он победил много хороших парней, и он самый достойный соперник.  Кузена Баутисты зовут не Хабиб.  Вот почему ему нужно одержать 9 побед подряд, чтобы сразиться за пояс»

Бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты пройдет 25 октября на турнире в Абу-Даби.  Американец подходит к этому поединку на серии из восьми побед.  В предыдущей встрече он одолел по очкам Патчи Микса.