Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили готов подраться с Марио Баутистой, если он победит Умара Нурмагомедова. Обладатель титула также заявил, что будет болеть за американца в грядущем поединке.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Надеюсь, Баутиста побьет Умара Нурмагомедова. Тогда в следующем поединке я буду драться с Баутистой, потому что он хороший боец. У него хорошая победная серия, он победил много хороших парней, и он самый достойный соперник. Кузена Баутисты зовут не Хабиб. Вот почему ему нужно одержать 9 побед подряд, чтобы сразиться за пояс»

Бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты пройдет 25 октября на турнире в Абу-Даби. Американец подходит к этому поединку на серии из восьми побед. В предыдущей встрече он одолел по очкам Патчи Микса.