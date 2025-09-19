Глава UFC Дана Уайт высказался о потенциальном бое чемпиона мира по боксу в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса против блогера Джейка Пола.

Дана Уайт globallookpress.com

«Таким, как Джейк, нужно драться с парнями его роста. Когда Логан Пол дрался с Флойдом Мейвезером, он был огромным. Флойд крошечный, и я уверен, что во время тренировок Логан думал: я нанесу этому парню пару ударов, схвачу его и завяжу в клинче. Джервонта, я думаю, бьет сильнее, чем Флойд, но он слишком маленький. Я имею в виду, что Джейк без проблем сможет зайти ему за спину, навалиться на него всем весом и сковать его»

Выставочный бой «Танка» Дэвиса и Джейка Пола состоится 15 ноября в Майами. Разница в весе между соперниками более 30 кг не в пользу Джервонты.