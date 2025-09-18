ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Кьеза объяснил, почему Волкановски должен отказаться от реванша с Лоппесом

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Диего Лопес
    Боец ММА Майкл Кьеза считает, что чемпиону UFC в полулегком весе Александру Волкановски не стоит проводить реванш с Диего Лопесом.

    Александр Волкановски
    Александр Волкановски

    «Самым большим испытанием для Волкановски будет не Лерон Мерфи. Я думаю, что самым большим испытанием для Волкановски станет Диего Лопес, потому что в том первом бою он задал ему жару.

    Боец уровня Диего становится лучше после поражения только тогда, когда он в расцвете сил. Он тренировался в борцовском зале штата Оклахома, и я действительно считаю, что самый опасный бой для Волкановски сейчас — это реванш с Лопесом.

    Я на стороне Волкановски, и считаю, что лучше сразиться с новичком. А когда он уйдет на пенсию, может быть, выставим Диего Лопеса на бой за вакантный титул. Но давайте не будем устраивать матч-реванш между ним и Алексом», — отметил в завершении Кьеза.

