Кьеза объяснил, почему Волкановски должен отказаться от реванша с Лоппесом

Боец ММАсчитает, что чемпиону UFC в полулегком весене стоит проводить реванш с

«Самым большим испытанием для Волкановски будет не Лерон Мерфи. Я думаю, что самым большим испытанием для Волкановски станет Диего Лопес, потому что в том первом бою он задал ему жару.

Боец уровня Диего становится лучше после поражения только тогда, когда он в расцвете сил. Он тренировался в борцовском зале штата Оклахома, и я действительно считаю, что самый опасный бой для Волкановски сейчас — это реванш с Лопесом.

Я на стороне Волкановски, и считаю, что лучше сразиться с новичком. А когда он уйдет на пенсию, может быть, выставим Диего Лопеса на бой за вакантный титул. Но давайте не будем устраивать матч-реванш между ним и Алексом», — отметил в завершении Кьеза.