    Баутиста: Победа над Умаром Нурмагомедовым приведет меня к титульнику

    Седьмой номер рейтинга легчайшего веса UFC Марио Баутиста уверен, что получит титульный бой, если победит Умара Нурмагомедова.

    Умар Нурмагомедов
    Умар Нурмагомедов

    «Думаю, так и должно быть. Если посмотреть на это, то получится, что я одержал девять побед подряд. Если я одержу победу над Нурмагомедовым, то моими последними тремя поверженными соперниками будут Альдо, Микс и Умар. Серия из девяти побед. Я не знаю, что еще можно сделать, чтобы получить титул. Именно это и сделал Мераб, прежде чем выйти на титульник. Если сравнивать Умара с другими соперниками, то он представляет собой совершенно иную проблему. Но я уже дрался с несколькими хорошими борцами: Рики Симоном, например. Я готов к борьбе»

    Баутиста идет на серии из восьми побед подряд. Его бой против Умара Нурмагомедова состоится 25 октября в Абу-Даби.

