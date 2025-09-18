Баутиста: Победа над Умаром Нурмагомедовым приведет меня к титульнику

Седьмой номер рейтинга легчайшего веса UFC уверен , что получит титульный бой, если победит

«Думаю, так и должно быть. Если посмотреть на это, то получится, что я одержал девять побед подряд. Если я одержу победу над Нурмагомедовым, то моими последними тремя поверженными соперниками будут Альдо, Микс и Умар. Серия из девяти побед. Я не знаю, что еще можно сделать, чтобы получить титул. Именно это и сделал Мераб, прежде чем выйти на титульник. Если сравнивать Умара с другими соперниками, то он представляет собой совершенно иную проблему. Но я уже дрался с несколькими хорошими борцами: Рики Симоном, например. Я готов к борьбе»

Баутиста идет на серии из восьми побед подряд. Его бой против Умара Нурмагомедова состоится 25 октября в Абу-Даби.