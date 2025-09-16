Майкл Пейдж заинтересован в поединке с Майклом Моралесом

Именитый британский боец ММА готов подраться с непобежденным полусредневесом UFC

«На самом деле, я просил у UFC в соперники непобежденного бойца, я просто собираюсь начать побеждать всех подряд. Майкл Моралес, у него 18 побед без поражений. Я думал, что это будет идеальный бой. Я встречусь с ним, а затем, надеюсь, в Великобритании подерусь с победителем боя между Леоном Эдвардсом и Карлосом Пратесом»

Пейдж сейчас занимает девятое место в рейтинге среднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он победил единогласным решением судей Джареда Каннонира, по ходу боя дважды отправив его в нокдаун. До этого MVP аналогичным образом одолел Шару Буллета.