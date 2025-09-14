Умер экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон

Стало известно, что на 47-м году жизни скончался британский профессиональный боксер. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе был найден мертвым в своем доме в Манчестере.

«Мы можем подтвердить, что сегодня, в воскресенье, 14 сентября, в 6:45 утра по адресу Боулэйкр-роуд в Джи-Кросс было обнаружено тело. Смерть не рассматривается, как подозрительная», — сообщил представитель полиции.

Отметим, что Хаттон в последнее время часто жаловался на проблемы с алкогольной зависимостью, психические расстройства и депрессии. При этом он также заявлял о желании вернуться на профессиональный ринг.

Всего в активе британского боксера 45 выигранных поединков и 3 поражения. Последний бой в 2012 году Рики проиграл нокаутом Вячеславу Сенченко, после чего завершил карьеру.