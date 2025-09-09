ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник
    Пимблетт о сходстве с Чимаевым: Когда я укладываю людей на пол, они не встают

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Илия Топурия Пэдди Пимблетт Дрикус Дю Плесси
    Седьмой номер рейтинга легкой весовой категории UFC Пэдди Пимблетт сравнил свои навыки борьбы с чемпионом в среднем дивизионе Хамзатом Чимаевым.

    Пэдди Пимблетт
    Пэдди Пимблетт

    «Мне нужно лучше рассчитывать время для ударов, если я буду драться с Топурией. Это то, над чем я буду работать. Но мои борцовские приемы всегда выглядят феноменально.

    Когда я укладываю людей на пол, они не встают, приятель. Я не раз душил соперников, дрался как Хамзат против Дрикуса Дю Плесси. Как только я повалил тебя и оказался сверху, я начал душить тебя.

    И ты уже не встанешь. Я контролирую тебя. Я заставляю тебя чувствовать мой вес и в то же время чувствую, как ты пытаешься сопротивляться.

    Я не знаю, когда состоится следующий бой. Мы просто готовимся к нему, ждем, пытаемся выяснить, и когда мы узнаем, вы тоже узнаете», — отметил в завершении Пимблетт.

