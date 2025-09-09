Пимблетт о сходстве с Чимаевым: Когда я укладываю людей на пол, они не встают

Седьмой номер рейтинга легкой весовой категории UFCсравнил свои навыки борьбы с чемпионом в среднем дивизионе

«Мне нужно лучше рассчитывать время для ударов, если я буду драться с Топурией. Это то, над чем я буду работать. Но мои борцовские приемы всегда выглядят феноменально.

Когда я укладываю людей на пол, они не встают, приятель. Я не раз душил соперников, дрался как Хамзат против Дрикуса Дю Плесси. Как только я повалил тебя и оказался сверху, я начал душить тебя.

И ты уже не встанешь. Я контролирую тебя. Я заставляю тебя чувствовать мой вес и в то же время чувствую, как ты пытаешься сопротивляться.

Я не знаю, когда состоится следующий бой. Мы просто готовимся к нему, ждем, пытаемся выяснить, и когда мы узнаем, вы тоже узнаете», — отметил в завершении Пимблетт.