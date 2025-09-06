Кроуфорд считает, бой «Танка» с Полом будет постановочным

Двойной абсолютный чемпион мира по боксу не верит , чтобудут драться друг с другом в полную силу.

«Я думаю, что это не настоящий бой. Это не может быть настоящим боем, потому что они не в одной весовой категории, так что это скорее показательное выступление. Я думаю, что они просто выйдут и будут боксировать. Я не думаю, что будут пытаться вырубить друг друга. Скорее, это будет выглядит так, что они просто заходят заработать много денег. Это шоу, а не поединок»

Бой «Танка» и Пола состоится 14 ноября. Напомним, что Джервонта Дэвис действующий чемпион мира по боксу в легкой весовой категории по версии WBA.