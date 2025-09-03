15:00 Енисей — ШинникОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор Иванов«Енисей» — «Шинник». Онлайн, прямая трансляция
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
  • 08:21
    • Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал US Open 2025 в парном разряде
  • 07:12
    • Джокович вышел в полуфинал US Open
    Все новости спорта

    Джозеф Паркер близок подписанию контракта на бой с Фабио Уордли

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик Деонтей Уайлдер
    Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер близок к подписанию контракта на поединок против Фабио Уордли. Предварительно, встреча запланирована на 25 октября.

    Джозеф Паркер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джозеф Паркер

    Паркер идет на серии из шести выигранных поединков кряду. В последнем бою он нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе. До этого одолел по очкам Чжана Чжилэя и Деонтея Уайлдера.

    Уордли на сегодняшний занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов по версии WBO. В своей профессиональной карьере он не потерпел ни единого поражения за 19 поединков.

    В его активе 18 побед и одна ничья. Изначально Паркер вел переговоры о поединке против Александра Усика, которые впоследствии сорвались.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Чайка» продолжит проигрывать?
  • «Чайка» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белоруссия (U21) — Бельгия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры