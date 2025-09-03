Джозеф Паркер близок подписанию контракта на бой с Фабио Уордли

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBOблизок к подписанию контракта на поединок против. Предварительно, встреча запланирована на 25 октября.

Паркер идет на серии из шести выигранных поединков кряду. В последнем бою он нокаутировал во втором раунде Мартина Баколе. До этого одолел по очкам Чжана Чжилэя и Деонтея Уайлдера.

Уордли на сегодняшний занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов по версии WBO. В своей профессиональной карьере он не потерпел ни единого поражения за 19 поединков.

В его активе 18 побед и одна ничья. Изначально Паркер вел переговоры о поединке против Александра Усика, которые впоследствии сорвались.