ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеЭкитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
    Все новости спорта

    Абдель-Азиз: Топурии лучше начать бороться, Гейджи слишком опасен в стойке

    Бои ММА UFC Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Илия Топурия
    Али Абдель-Азиз, промоутер бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гейджи считает, что «Хайлайт» может перебить действующего обладателя титул Илию Топурию в стойке.

    Илия Топурия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илия Топурия

    «Я думаю, что Топурии лучше начать бороться с Джастином. Я считаю, что Гейджи слишком опасен в стойке, чтобы просто стоять перед ним и наносить удары. Но, в конце концов, Топурия хороший боец. И Джастин очень сильный боец. Он очень опасен. Честно говоря, это один из лучших боев, которые можно провести в UFC сегодня»

    Гейджи занимает пятую строчку в рейтинге легкого дивизиона. В предыдущем поединке он одолел Рафаэля Физиева единогласным решением судей. Всего у американца 3 победы и одно поражение за последние 4 боя.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Узбеки не будут медлить
  • Туркменистан — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Киргизы не дадут себя в обиду!
  • Оман — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сейшельские острова — Габон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хартоно — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры