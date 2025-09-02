Абдель-Азиз: Топурии лучше начать бороться, Гейджи слишком опасен в стойке

, промоутер бывшего временного чемпиона UFC в легком весе считает , что «Хайлайт» может перебить действующего обладателя титулв стойке.

«Я думаю, что Топурии лучше начать бороться с Джастином. Я считаю, что Гейджи слишком опасен в стойке, чтобы просто стоять перед ним и наносить удары. Но, в конце концов, Топурия хороший боец. И Джастин очень сильный боец. Он очень опасен. Честно говоря, это один из лучших боев, которые можно провести в UFC сегодня»

Гейджи занимает пятую строчку в рейтинге легкого дивизиона. В предыдущем поединке он одолел Рафаэля Физиева единогласным решением судей. Всего у американца 3 победы и одно поражение за последние 4 боя.