Ковингтон считает Махачева фаворитом в бою с Маддаленой

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе объяснил , за счет чегопобедит

«Ислам поднимается из легкого дивизиона, и он, действительно, по габаритам чуть меньше соперника. Впрочем, у него много сильных сторон. Если он стянет Джека вниз и будет удачно бороть его там, то без проблем выиграет. Тут уже интересно посмотреть, насколько габариты играют свою роль. Но в целом я согласен, что Махачев фаворит в данном противостоянии. Все обосновано»

Махачев и Маддалена подерутся за титул UFC в полусреднем весе на 322-м номерном турнире 16 ноября. Для Ислама это будет первый поединок в категории до 77 кг.