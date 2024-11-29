Экс-боец UFC Дэн Харди: Дитчева лучше Шевченко в ударной технике

Боец ММА, ранее дравшийся в лиге Даны Уайта, считает , что звезда PFLлучше чемпионки UFC в женском наилегчайшем весев ударной технике.

«Сантос была близка к триумфу над Шевченко. Если у Дакоты достаточно навыков, чтобы останавливать тейкдауны, вставать на ноги или защищаться от любых болевых приемов, с которыми она может столкнуться в грядущем бою с Тайлой Сантос, если она докажет, что у нее достаточно навыков борьбы, то люди точно будут думать, что она смогла бы выиграть и у Шевченко. Вряд ли у кого-то есть какие-то сомнения по поводу того, что Дакота лучше Шевченко в ударной технике»

Дитчева в ночь с 29 на 30 ноября встретится в финале Гран-при PFL в женском наилегчайшем весе против Тайлы Сантос. Дакота в своей карьере еще не потерпела ни единого поражения. У нее 13 побед кряду в ММА.