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    Экс-боец UFC Дэн Харди: Дитчева лучше Шевченко в ударной технике

    Бои ММА UFC PFL Валентина Шевченко
    Боец ММА Дэн Харди, ранее дравшийся в лиге Даны Уайта, считает, что звезда PFL Дакота Дитчева лучше чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе Валентины Шевченко в ударной технике.

    Валентина Шевченко (справа)
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    Валентина Шевченко (справа)

    «Сантос была близка к триумфу над Шевченко. Если у Дакоты достаточно навыков, чтобы останавливать тейкдауны, вставать на ноги или защищаться от любых болевых приемов, с которыми она может столкнуться в грядущем бою с Тайлой Сантос, если она докажет, что у нее достаточно навыков борьбы, то люди точно будут думать, что она смогла бы выиграть и у Шевченко. Вряд ли у кого-то есть какие-то сомнения по поводу того, что Дакота лучше Шевченко в ударной технике»

    Дитчева в ночь с 29 на 30 ноября встретится в финале Гран-при PFL в женском наилегчайшем весе против Тайлы Сантос. Дакота в своей карьере еще не потерпела ни единого поражения. У нее 13 побед кряду в ММА.

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