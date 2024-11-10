Анкалаев отреагировал на желание Джонса драться с Перейрой

Первый номер рейтинга полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в соцсетях высказался о желанииподраться противв случае победы над

«Кажется, кто-то просто испугался драться против Тома Аспиналла»

Джон Джонс действующий чемпион UFC в тяжелом весе. На грядущем 309-м турнире американец проведет первую защиту титула против Стипе Миочича. Джонс также заявил, что далее хочет подраться с Алексом Перейрой ради наследия.

По его словам, поединок с Аспиналлом это большой риск, в котором нет смысла, потому как Том в своей карьере еще ничего не добился. В активе Джонса 27 побед и одно поражение в карьере.

В последнем поединке в марте прошлого года он взял вакантный титул в тяжелом весе, победив сабмишном в первом раунде Сирила Гана.