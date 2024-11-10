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    Анкалаев отреагировал на желание Джонса драться с Перейрой

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Джон Джонс Сирил Ган
    Первый номер рейтинга полутяжелого веса UFC Магомед Анкалаев в соцсетях высказался о желании Джона Джонса подраться против Алекса Перейры в случае победы над Стипе Миочичем.

    Магомед Анкалаев
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    Магомед Анкалаев

    «Кажется, кто-то просто испугался драться против Тома Аспиналла»

    Джон Джонс действующий чемпион UFC в тяжелом весе. На грядущем 309-м турнире американец проведет первую защиту титула против Стипе Миочича. Джонс также заявил, что далее хочет подраться с Алексом Перейрой ради наследия.

    По его словам, поединок с Аспиналлом это большой риск, в котором нет смысла, потому как Том в своей карьере еще ничего не добился. В активе Джонса 27 побед и одно поражение в карьере.

    В последнем поединке в марте прошлого года он взял вакантный титул в тяжелом весе, победив сабмишном в первом раунде Сирила Гана.

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