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    Бивол рассказал, почему проиграл Бетербиеву

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
    Экс-обладатель титула чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по линии WBA Super Дмитрий Бивол говорит, что слишком долго ждал «идеальных моментов» в бою с Артуром Бетербиевым из-за чего и проиграл.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Я чувствовал, что должен двигаться больше. Больше наносить контрудары. Мне просто нужно добавить больше действий. Я чувствовал, что в некоторые моменты мог это сделать, но был немного осторожен. Может быть, я не был уверен, что это подходящий момент, но, честно говоря, время пролетело очень быстро.

    Каждый раунд для меня был как одна минута. Я знал, как его победить, понимаете? И он тоже знал, как меня победить. Но я думаю, что все болельщики, сидящие перед телевизором, знают, как его победить и как победить меня. Это проще всего понять, но сложнее всего сделать»

    Дмитрий Бивол в ночь с 12 на 13 октября проиграл Артуру Бетербиеву решением большинства в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, потерпев первое поражение в карьере.

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