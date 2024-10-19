Бивол рассказал, почему проиграл Бетербиеву

Экс-обладатель титула чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по линии WBA Super говорит , что слишком долго ждал «идеальных моментов» в бою сиз-за чего и проиграл.

«Я чувствовал, что должен двигаться больше. Больше наносить контрудары. Мне просто нужно добавить больше действий. Я чувствовал, что в некоторые моменты мог это сделать, но был немного осторожен. Может быть, я не был уверен, что это подходящий момент, но, честно говоря, время пролетело очень быстро.

Каждый раунд для меня был как одна минута. Я знал, как его победить, понимаете? И он тоже знал, как меня победить. Но я думаю, что все болельщики, сидящие перед телевизором, знают, как его победить и как победить меня. Это проще всего понять, но сложнее всего сделать»

Дмитрий Бивол в ночь с 12 на 13 октября проиграл Артуру Бетербиеву решением большинства в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, потерпев первое поражение в карьере.