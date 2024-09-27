Волкановски готов подраться с Макгрегором вместо Топурии

Бывший чемпион полулегкого дивизиона UFC согласен провести бой свместо реванша с

«Это сложный вопрос. Я имею в виду, очевидно, я хочу этого, я хочу матч-реванш с Илией. Если Топурия победит, Макса Холлоуэя, я даже не знаю, где он хотел бы драться. Я не думаю, что он мог бы говорить о Сиднее или о чем-то подобном. Я не думаю, что Илия захочет драться там. Так что, кто знает, как долго это продлится. Он собирается ждать еще шесть-семь месяцев? Тогда я лучше выберу бой против Конора Макгрегора»

Волкановски в последнем поединке уступил нокаутом во втором раунде Илии Топурии и лишился титула. Грузинский боец на UFC 307 проведет первую защиту пояса в полулегком весе против Макса Холлоуэя.