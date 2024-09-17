Фроч: У Джошуа недостаточно крепкий подбородок, чтобы держать удары Дюбуа

Именитый тренер по боксусчитает, что способен нокаутироватьв грядущем титульном поединке в тяжелом весе за титул IBF 22 сентября.

«Если бы я собирался делать крупную ставку на бой, я бы поставил на победу "Эй Джея", потому что это безопасная ставка. Но если бы были хорошие шансы, я бы сказал, что Дюбуа победит нокаутом. Он держит это в зубах. Он на гребне этой волны. У него недавно были две хороших победы. Надеюсь, он не сводит себя с ума и не оказывает на себя слишком большого давления. Что касается прогноза, нельзя сказать, что у "Эй Джея" достаточно крепкий подбородок, чтобы выдержать удар Дюбуа, потому что Дюбуа может сильно ударить»

Даниэль Дюбуа является действующим чемпионом мира по версии IBF. В предыдущем поединке он одержал победу техническим нокаутом над Филипом Хрговичем.