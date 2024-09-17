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    Фроч: У Джошуа недостаточно крепкий подбородок, чтобы держать удары Дюбуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Энтони Джошуа
    Именитый тренер по боксу Карл Фроч считает, что Даниэль Дюбуа способен нокаутировать Энтони Джошуа в грядущем титульном поединке в тяжелом весе за титул IBF 22 сентября.

    Даниэль Дюбуа (справа)
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    Даниэль Дюбуа (справа)

    «Если бы я собирался делать крупную ставку на бой, я бы поставил на победу "Эй Джея", потому что это безопасная ставка. Но если бы были хорошие шансы, я бы сказал, что Дюбуа победит нокаутом. Он держит это в зубах. Он на гребне этой волны. У него недавно были две хороших победы. Надеюсь, он не сводит себя с ума и не оказывает на себя слишком большого давления. Что касается прогноза, нельзя сказать, что у "Эй Джея" достаточно крепкий подбородок, чтобы выдержать удар Дюбуа, потому что Дюбуа может сильно ударить»

    Даниэль Дюбуа является действующим чемпионом мира по версии IBF. В предыдущем поединке он одержал победу техническим нокаутом над Филипом Хрговичем.

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