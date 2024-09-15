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    Валентина Шевченко вернула себе пояс чемпионки UFC

    Бои ММА UFC Валентина Шевченко Алекса Грассо
    В со-главном событии вечера UFC 306 состоялся титульный поединок в женском наилегчайшем весе с участием Валентины Шевченко и Алексы Грассо.

    Валентина Шевченко
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    Валентина Шевченко

    Встреча продлилась все 25 минут. Поединок прошел под преимуществом Валентины в партере на протяжении всех пяти раундов. Судьи единогласно с одинаковым счетом 50:45 отдали бой в пользу Шевченко.

    Таким образом, «Пуля» вернула себе титул в женском наилегчайшем дивизионе UFC и закрыла трилогию с Алексой Грассо.

    Напомним, что Валентина является рекордсменом данной весовой категории по количеству защит титула (7 раз кряду). Всего на ее счету 24 выигранных поединка, 4 поражения и одна ничья в ММА.

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