Валентина Шевченко вернула себе пояс чемпионки UFC

В со-главном событии вечера UFC 306 состоялся титульный поединок в женском наилегчайшем весе с участием

Встреча продлилась все 25 минут. Поединок прошел под преимуществом Валентины в партере на протяжении всех пяти раундов. Судьи единогласно с одинаковым счетом 50:45 отдали бой в пользу Шевченко.

Таким образом, «Пуля» вернула себе титул в женском наилегчайшем дивизионе UFC и закрыла трилогию с Алексой Грассо.

Напомним, что Валентина является рекордсменом данной весовой категории по количеству защит титула (7 раз кряду). Всего на ее счету 24 выигранных поединка, 4 поражения и одна ничья в ММА.