Хантер: Дюбуа слишком много пропускает, Джошуа отправит его в нокаут

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весешансов на победу в бою с

«Я думаю, что Энтони Джошуа отправит его в нокаут, просто я так на это смотрю. Даниэль силен, у него много силы духа и воли, вся его семья занимается боксом, и ему есть чем гордиться, но я думаю, что в его последнем бою с Хрговичем он пропустил слишком много ударов. Он еще тогда встречал удары соперника лицом и это было бы ужасным планом в бою с Энтони Джошуа. "Эй-Джей" бьет намного сильнее Хрговича, он более четкий и наносит удары с большей скоростью»

Боксерский бой Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября. На кону их противостояния будет стоять титул IBF в тяжелом дивизионе, принадлежащий Даниэлю.