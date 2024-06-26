ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Галюченюк перешел в «Амур» Галюченюк — в «Амуре», а Вей — в «Авангарде». Таблица переходов и составы команд Востока в новом сезоне КХЛ
    Все новости спорта

    Джо Роган: Пейдж — самая сложная головоломка для Гэрри

    Бои ММА UFC
    Комментатор UFC Джо Роган считает, что непобежденный полусредневес из Ирландии Иэн Гэрри будет бороться с Майклом Пейджем в их грядущем поединке 30 июня, а не драться в стойке.

    Майкл Пейдж
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Пейдж

    «Майкл "Веном" Пейдж — совсем другой соперник, не такой, как все. Я думаю, Гэрри будет действительно трудно добраться до этого парня в стойке. Я считаю, что Пейдж — самая сложная головоломка на ногах, которую я когда-либо видел. Кевин Холлэнд — хороший боец с неплохим прессингом. Но он даже близко не подошел к тому, чтобы ударить его, как будто этого парня там просто не было. Это совсем другой стиль. И Пейдж чертовски высокий»

    Поединок Гэрри и Пейджа откроет основной кард турнира UFC 303. Бойцы на данный момент располагаются на седьмой и 14-й позициях в рейтинге полусредней весовой категории. Напомним, что Майкл ранее одолел по очкам Кевина Холлэнда.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португальцы не будут надрываться
  • Грузия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сборная Бельгии обыграет Украину с разницей минимум в два мяча?
  • Украина — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Команды сыграют скучно, но без гола с поля не уйдут
  • Словакия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.82
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Крисиума
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ботафого — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры