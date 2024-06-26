Джо Роган: Пейдж — самая сложная головоломка для Гэрри

Комментатор UFC считает , что непобежденный полусредневес из Ирландиибудет бороться св их грядущем поединке 30 июня, а не драться в стойке.

«Майкл "Веном" Пейдж — совсем другой соперник, не такой, как все. Я думаю, Гэрри будет действительно трудно добраться до этого парня в стойке. Я считаю, что Пейдж — самая сложная головоломка на ногах, которую я когда-либо видел. Кевин Холлэнд — хороший боец с неплохим прессингом. Но он даже близко не подошел к тому, чтобы ударить его, как будто этого парня там просто не было. Это совсем другой стиль. И Пейдж чертовски высокий»

Поединок Гэрри и Пейджа откроет основной кард турнира UFC 303. Бойцы на данный момент располагаются на седьмой и 14-й позициях в рейтинге полусредней весовой категории. Напомним, что Майкл ранее одолел по очкам Кевина Холлэнда.