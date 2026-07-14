Франция — Испания

Двукратные чемпионы мира против чемпионов Европы. Килиан Мбаппе против Ламина Ямаля. Мощная атака Франции против непробиваемой обороны Испании. Тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте сказал прямо: «Не будет преувеличением назвать этот матч финалом до финала».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Что на кону

Франция метит в третий подряд финал чемпионата мира — после победы над Хорватией в 2018-м и поражения от Аргентины в 2022-м. Испания впервые с чемпионского 2010 года подобралась так близко к главному матчу.

Форма

У французов — стопроцентный результат: шесть побед в шести матчах, 16 забитых, всего 2 пропущенных, три сухих матча в плей-офф подряд. У испанцев — шесть игр без поражений и всего один пропущенный мяч за весь турнир (от Бельгии в четвертьфинале, до этого была рекордная сухая серия в истории чемпионатов мира).

Составы

Главная новость дня: Мбаппе здоров. Повреждение лодыжки, полученное в игре с Марокко, оказалось несерьёзным — Дешам подтвердил готовность капитана («Килиан в порядке»), хотя на последней тренировке форварда подстраховали. По данным L'Équipe, в старте выйдет и Орельен Чуамени, пропустивший два матча из-за мышечной травмы, — а это ключ ко всей тактике: без него Франции нечем сдерживать центр Испании.

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За кем следить

Мбаппе — лучший бомбардир турнира (8 голов), у него уже 20 мячей на чемпионатах мира за карьеру. Усман Дембеле добавил пять, Майкл Олисе — лучший ассистент турнира. У Испании иначе: главный бомбардир — Микель Ояарсабаль (4 гола), а Ямаль забил всего однажды при 23 ударах. Зато есть Микель Мерино, забивший победные мячи в двух матчах плей-офф подряд — на 91-й минуте Португалии и на 88-й Бельгии.

История

Соперники встречались 38 раз: 18 побед у Испании, 13 у Франции, 7 ничьих. В последний раз — год назад в полуфинале Лиги наций, где испанцы победили 5:4 благодаря дублю Ямаля. А на чемпионатах мира команды пересекались лишь однажды — в 2006-м, и тогда сильнее была Франция (3:1).

Победитель 19 июля сыграет в финале на «Метлайф Стэдиум» с победителем пары Англия — Аргентина (их полуфинал — в среду).

Прогноз

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Трансляция

Матч начнется в 22:00 мск. Трансляция начнется немного раньше, следите за ссылками здесь.