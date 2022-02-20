Хоккей, финал, Финляндия — Россия на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

20 февраля в 07:10 по Москве наначнется финальный хоккейный матч мужских сборных

Сборная России будет защищать титул — на Олимпиаде 4 года назад в финале команда не без проблем выиграла у Германии.

На нынешних Олимпийских играх команда Алексея Жамнова выступала без особого блеска, очень скупо играя в атаке, но зато надежно в обороне. В полуфинале шведы были обыграны лишь в серии буллитов.

Сборная Финляндии с середины турнира получила негласный титула главного фаворита соревнований — самой мощной и сбалансированной выглядит команда в Пекине-2022.

У финнов есть небольшое преимущество: свой полуфинал они провели на полдня раньше, чем россияне.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на финальный матч Олимпиады-2022 Финляндия — Россия.

Прямую трансляцию по ТВ смотрите на Первом канале. Начало эфира в 07:10 мск. Матч прокомментируют Денис Казанский и Игорь Ларионов.

LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию финала. Начало — в 07:10.

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