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    Хоккей, финал, Финляндия — Россия на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    20 февраля в 07:10 по Москве на Олимпиаде-2022 начнется финальный хоккейный матч мужских сборных Финляндия — Россия.

    Сборная России по хоккею
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    Сборная России по хоккею

    Сборная России будет защищать титул — на Олимпиаде 4 года назад в финале команда не без проблем выиграла у Германии.

    На нынешних Олимпийских играх команда Алексея Жамнова выступала без особого блеска, очень скупо играя в атаке, но зато надежно в обороне. В полуфинале шведы были обыграны лишь в серии буллитов.

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    • Сборная Финляндии с середины турнира получила негласный титула главного фаворита соревнований — самой мощной и сбалансированной выглядит команда в Пекине-2022.

    У финнов есть небольшое преимущество: свой полуфинал они провели на полдня раньше, чем россияне.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на финальный матч Олимпиады-2022 Финляндия — Россия.

    Прямую трансляцию по ТВ смотрите на Первом канале. Начало эфира в 07:10 мск. Матч прокомментируют Денис Казанский и Игорь Ларионов.

    LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию финала. Начало — в 07:10.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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