Сборная России проиграла Финляндии в финале ОИ-2022

В решающем матче турнира команда под руководством Алексея Жамнова уступила сборной Финляндии — 1:2.
На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счет в матче.
На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Пока сравнял счет. Его ассистентами стали Ханнес Бьернинен и Атте Охтамаа.
На 31-й секунде третьего периода форвард «Йокерита» Ханнес Бьорнинен стал автором победного гола.
Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды проигрывали в финалах (в Калгари-1988 и Турине-2006).
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.