Сборная России проиграла Финляндии в финале ОИ-2022

Сборнаяпроиграла в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В решающем матче турнира команда под руководством Алексея Жамнова уступила сборной Финляндии — 1:2.

На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счет в матче.

На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Пока сравнял счет. Его ассистентами стали Ханнес Бьернинен и Атте Охтамаа.

На 31-й секунде третьего периода форвард «Йокерита» Ханнес Бьорнинен стал автором победного гола.

Хоккей Олимпийские игры-2022 Финал Финляндия — Россия — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров, Гусев), 7:17 — 0:1. Покка — 1 (Бьернинен, Охтамаа), 23:28 — 1:1. Бьернинен — 1 (Анттила, Охтамаа), 40:31 — 2:1Вратари: Сятери — Федотов (59:05)Штраф: 2-6Броски: 31 (15+6+10) — 17 (7+7+3)

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды проигрывали в финалах (в Калгари-1988 и Турине-2006).

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