Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуЗлость и обиды. 5 моментов, показывающих, что Роналду не умеет принимать неудачи
  • 09:20
    • Сборная России проиграла Финляндии в финале ОИ-2022
  • 09:39
    • Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
  • 07:56
    • Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине
  • 06:37
    • Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине
  • 06:35
    • Россия опустилась на девятое место в медальном зачете ОИ-2022
    Все новости спорта

    Сборная России проиграла Финляндии в финале ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Хоккей
    Сборная России проиграла в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В решающем матче турнира команда под руководством Алексея Жамнова уступила сборной Финляндии — 1:2.

    На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счет в матче.

    На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Пока сравнял счет. Его ассистентами стали Ханнес Бьернинен и Атте Охтамаа.

    На 31-й секунде третьего периода форвард «Йокерита» Ханнес Бьорнинен стал автором победного гола.

    Хоккей Олимпийские игры-2022 Финал
    Финляндия — Россия — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Григоренко — 1 (бол., Нестеров, Гусев), 7:17 — 0:1. Покка — 1 (Бьернинен, Охтамаа), 23:28 — 1:1. Бьернинен — 1 (Анттила, Охтамаа), 40:31 — 2:1Вратари: Сятери — Федотов (59:05)Штраф: 2-6Броски: 31 (15+6+10) — 17 (7+7+3)

    Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды проигрывали в финалах (в Калгари-1988 и Турине-2006).

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» раздавит слабую защиту «Лидса»?
  • «Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Фиорентина» доставит проблем «Аталанте»
  • «Фиоретина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Кто победит в матче двух «Боруссий»?
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Фиоретина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бордо — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Герта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие