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    В финале Олимпийских игр — 2022 в Пекине сыграют 43 хоккеиста из КХЛ

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в матч за золото попала сборная Финляндии.

    Леонид Комаров
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    Леонид Комаров

    В сборной России все 25 игроков выступают в КХЛ. У Финляндии таких хоккеистов 18: вратари Харри Сятери («Сибирь»), Франс Туохимаа («Нефтехимик»), Юхо Олкинуора («Металлург»); защитники: Микко Лехтонен (СКА), Никлас Фриман, Петтери Линдбом (оба — «Йокерит»), Вилле Покка («Авангард»), Валттери Кемиляйнен («Витязь»); нападающие Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Маркус Гранлунд (все — «Салават Юлаев»), Миро Аалтонен, Нико Оямяки (оба — «Витязь»), Леонид Комаров, Йоонас Кемппайнен (оба — СКА), Ханнес Бьёрнинен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен (все — «Йокерит»).

  • Российские хоккеисты по буллитам одолели Швецию и вышли в финал олимпийского турнира
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    • Таким образом, в финальный матч Олимпийских игр пробилось 43 игрока из КХЛ.

    В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего игрового отрезка голом в пустые ворота точку в матче поставил Харри Песонен.

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