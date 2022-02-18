Российские хоккеисты по буллитам одолели Швецию и вышли в финал олимпийского турнира

одержала победу по буллитам над(2:1 ПБ) в полуфинальном матче олимпийского турнира в Пекине.

Россияне открыли счет на старте второго периода. Карнаухов сделал пас под синюю линию, Слепышев вдоль левого борта вошёл в зону атаки, скинул с плеч шведского защитника, вылез на пятак и отправил шайбу в ворота за щиток вратаря.

В середине третьего периода счет сравнялся. Укатили шведы в контратаку, с дальним броском голкипер справился, но не успели россияне зачистить пятак, позволив Ландеру добить.

Игра перешла в овертайм, а потом и в серию буллитов, где реализовав по два броска из пяти, команды перешли к серии «до первого промаха». Решающий буллит на счету Арсения Грицюка

Хоккей. Олимпийские игры-2022. 1/2 финала Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1Победный буллит: ГрицюкБроски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3)Штраф: 4 — 4

Сборная России вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 7.10 (мск).

Сборная Швеции сыграет в матче за бронзовые медали со Словакией. Матч пройдет завтра, 19 февраля, начало — в 16.10 (мск).

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