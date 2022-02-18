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    Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию
  • 18:48
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    Российские хоккеисты по буллитам одолели Швецию и вышли в финал олимпийского турнира

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Сборная России одержала победу по буллитам над командой Швеции (2:1 ПБ) в полуфинальном матче олимпийского турнира в Пекине.

    Сборная России
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    Сборная России

    Россияне открыли счет на старте второго периода. Карнаухов сделал пас под синюю линию, Слепышев вдоль левого борта вошёл в зону атаки, скинул с плеч шведского защитника, вылез на пятак и отправил шайбу в ворота за щиток вратаря.

    В середине третьего периода счет сравнялся. Укатили шведы в контратаку, с дальним броском голкипер справился, но не успели россияне зачистить пятак, позволив Ландеру добить.

    Игра перешла в овертайм, а потом и в серию буллитов, где реализовав по два броска из пяти, команды перешли к серии «до первого промаха». Решающий буллит на счету Арсения Грицюка

    Хоккей. Олимпийские игры-2022. 1/2 финала
    Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1Победный буллит: ГрицюкБроски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3)Штраф: 4 — 4

    Сборная России вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 7.10 (мск).

    Сборная Швеции сыграет в матче за бронзовые медали со Словакией. Матч пройдет завтра, 19 февраля, начало — в 16.10 (мск).

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