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    Хоккей, мужчины, 1/4 финала, Россия — Дания на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    16 февраля в 09:00 по Москве мужская сборная России по хоккею проведет на Олимпиаде-2022 первый матч плей-офф. Соперник по четвертьфиналу — команда Дании.

    Сборная России по хоккею
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    Сборная России по хоккею

    Команды уже встречались между собой на групповом этапе. Тогда сборной Жамнова пришлось помучиться с вязкой обороной датчан. Была одержана победа 2:0, но вторая шайба влетела в ворота соперников только за секунды до конца, когда был снят вратарь.

    В 1/8 финала датчане в равном матче обыграли Латвию 3:2.

    С учетом проблем сборной России при реализации большинства, встреча точно не окажется легкой прогулкой. Эксперты сайта составили прогноз на матч.

    Онлайн-трансляцию хоккейного матча Россия — Дания смотрите на LiveSport.Ru.

    Прямой эфир по ТВ — Первый канал. Начало трансляции в 09:00 по Москве.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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