Хоккей, мужчины, 1/4 финала, Россия — Дания на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

Команды уже встречались между собой на групповом этапе. Тогда сборной Жамнова пришлось помучиться с вязкой обороной датчан. Была одержана победа 2:0, но вторая шайба влетела в ворота соперников только за секунды до конца, когда был снят вратарь.
В 1/8 финала датчане в равном матче обыграли Латвию 3:2.
С учетом проблем сборной России при реализации большинства, встреча точно не окажется легкой прогулкой. Эксперты сайта составили прогноз на матч.
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