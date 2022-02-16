Хоккей, мужчины, 1/4 финала, Россия — Дания на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

16 февраля в 09:00 по Москве мужскаяпо хоккею проведет на Олимпиаде-2022 первый матч плей-офф. Соперник по четвертьфиналу — команда

Команды уже встречались между собой на групповом этапе. Тогда сборной Жамнова пришлось помучиться с вязкой обороной датчан. Была одержана победа 2:0, но вторая шайба влетела в ворота соперников только за секунды до конца, когда был снят вратарь.

В 1/8 финала датчане в равном матче обыграли Латвию 3:2.

С учетом проблем сборной России при реализации большинства, встреча точно не окажется легкой прогулкой. Эксперты сайта составили прогноз на матч.

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Прямой эфир по ТВ — Первый канал. Начало трансляции в 09:00 по Москве.

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