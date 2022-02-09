Конов: В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин

В допинг-пробе российской фигуристкиобнаружили препарат, сообщил заместитель генерального продюсера

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

«Давайте попробую тезисно на пальцах успокоить. Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем.

Найден в одной единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего.

Этот препарат был найден у Сергеевой на Играх в Корее, и ее оправдали, так как удалось доказать, что он оказался в организме спортсменки без ее ведома.

Поэтому еще раз — пожалуйста, спокойствие. Нет никакого допинга в общепринятом понимании. Нет! Этот сердечный препарат никак не влияет на четверные и спортивные показатели.

Оставьте сейчас Камилу в покое», — написал Конов в своем телеграм-канале.

Отметим, что на самом деле бобслеистку Надежду Сергееву дисквалифицировали на 8 месяцев за триметазидин в ее допинг-пробе.

Триметазидин — антиангинальный препарат. Нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов.

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