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    • Конов: В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин
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    Конов: В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг Скандалы
    В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили препарат триметазидин, сообщил заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

  • Источник: В пробе Валиевой найден препарат для сердца
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    • «Давайте попробую тезисно на пальцах успокоить. Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем.

    Найден в одной единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего.

    Этот препарат был найден у Сергеевой на Играх в Корее, и ее оправдали, так как удалось доказать, что он оказался в организме спортсменки без ее ведома.

    Поэтому еще раз — пожалуйста, спокойствие. Нет никакого допинга в общепринятом понимании. Нет! Этот сердечный препарат никак не влияет на четверные и спортивные показатели.

  • Источник: Причиной допингового скандала стал тест Камилы Валиевой
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    • Оставьте сейчас Камилу в покое», — написал Конов в своем телеграм-канале.

    Отметим, что на самом деле бобслеистку Надежду Сергееву дисквалифицировали на 8 месяцев за триметазидин в ее допинг-пробе.

    Триметазидин — антиангинальный препарат. Нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов.

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