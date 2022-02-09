Источник: В пробе Валиевой найден препарат для сердца

Допинг-проба российской фигуристки, показавшая наличие запрещенного вещества, была сдана спортсменкой в декабре, сообщает «Чемпионат»

Ранее портал Inside the Games сообщил, что причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест Валиевой.

«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микро-дозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», — сказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем, сообщают источники «Спорт-Экспресса».

Валиева выступала в составе сборной ОКР в командном турнире и стала первой фигуристкой в олимпийской истории, приземлившей четверной прыжок.

Наказание, которое применят к российской фигуристке, если она виновна в нарушении антидопинговых правил, может быть смягчено из-за возраста спортсменки.

Фигуристка не достигла возраста 16 лет, поэтому попадает в категорию «защищенных персон».

По информации Inside the Games, сейчас над делом работают несколько юридических групп. При вынесении решения предметом пристального внимания станет роль, которую сыграло окружение спортсменки.

Ожидается, что решение по Валиевой будет принято в четверг, 10 февраля.

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