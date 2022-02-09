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    Источник: Причиной допингового скандала стал тест Камилы Валиевой

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг Скандалы
    Причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой, сообщает портал Inside the Games.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Напомним, что в среду, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разразился скандал, связанный с допинг-пробой одного из представителей сборной России по фигурному катанию, выигравшей командный турнир.

    За Россию в командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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    • Сборная России выиграла золото, команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно. Награждение должно было пройти 8 февраля, но было отложено.

    Портал Inside the Games сообщил, что результаты командного турнира могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом одного из членов российской команды.

    По информации издания, проблема возникла с тестом спортсмена, сданным перед Олимпиадой.

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    • На тренировку на фоне этих слухов на тренировку не вышли Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Мишина / Галлямов.

    Тренер Тамара Москвина объяснила, что её подопечные Мишина и Галлямов пропустили тренировку, так как у них выходной. Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, на утренней тренировке также не присутствовала.

    Как сообщает The Guardian со ссылкой на несколько источников, вещество, найденное в допинг-пробе российского фигуриста, участвовавшего в командном турнире Олимпиады-2022, не может улучшать спортивные результаты.

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    • Отметим, что по правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла шестнадцатилетнего возраста, является «Защищенным лицом» и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.

    То есть, личность Валиевой, если именно она виновна в нарушении антидопинговых правил, нельзя раскрывать.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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