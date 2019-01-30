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    НБА назвала составы на Матч восходящих звезд

    НБА
    НБА назвала составы команд, а также имена почетных тренеров на Матч восходящих звезд НБА между сборной США и сборной Мира, который состоится 15 февраля в рамках звездного уикенда.

    Джейсон Тейтум
    Джейсон Тейтум
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    В сборную США, почетным тренером которой был избран лидер «Бостона» Кайри Ирвинг, были вызваны:

    Джарретт Аллен («Бруклин»), Джарен Джексон («Мемфис»), Донован Митчелл («Юта»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Де’Аарон Фокс, Марвин Бэгли (оба — «Сакраменто»), Джон Коллинз, Трэй Янг (оба — «Атланта»), Лонзо Болл и Кайл Кузма (оба — «Лейкерс»).

    В сборную Мира, ведомую легендой «Далласа», рекордсменом лиги Дирком Новицки были отобраны:

    О Джи Ануноби («Торонто»), Деандре Эйтон («Финикс»), Богдан Богданович («Сакраменто»), Лука Дончич («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Клипперс»), Родион Куруц («Бруклин»), Лаури Маркканен («Чикаго»), Джош Окоги («Миннесота»), Джеди Осман («Кливленд») и Бен Симмонс («Филадельфия»). 0

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