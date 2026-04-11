Андреева проиграет Потаповой в матче за титул?

прогноз на финал турнира в Линце, ставка за 1.95

Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительница Австрии Анастасии Потаповой в финале турнира WTA 500 в Линце (Австрия). Матч пройдет 12 апреля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Потапова с коэффициентом для ставки за 2.03.

Андреева

Мирра шестой раз в карьере вышла в финал на уровне основного тура.

При этом россиянка выиграла четыре из пяти предыдущих финалов. В начале года она стала чемпионкой турнира в Аделаиде.

На текущем турнире Андреева пропускала первый раунд, а во втором спокойно обыграла американку Слоан Стивенс. Как и ожидалось, ей хватило двух сетов для победы над бывшей третьей ракеткой мира — 6:4, 6:2.

Зато в четвертьфинале у 18-летней теннисистки был непростой матч против румынки Сораны Кырсти — 7:6, 4:6, 6:2.

В полуфинале Андреева одержала уверенную победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе — 6:4, 6:1.

В этом году Мирра провела 23 матча. На этом отрезке у нее 17 побед и шесть поражений.

Потапова

Анастасия вышла в финал на уровне WTA седьмой раз в карьере и впервые с февраля 2025-го, когда она стала чемпионкой в Клуж-Напоке.

Потапова, ранее выступавшая под флагом России, выиграла половину из шести предыдущих финалов.

В отличие от Мирры, которая стартовала сразу со второго раунда, представительнице Австрии для выхода в финал надо было выиграть четыре матча.

В первом круге Потапова одержала победу над 37-летней китаянкой Шуай Чжан (6:4, 6:4), а во втором разгромила немку Тамару Корпач (6:2, 6:1).

В четвертьфинале Анастасия обыграла 18-летнюю соотечественницу Лилли Таггер — 7:6, 6:0.

В полуфинале Потапова одержала уверенную победу над хорваткой Донной Векич — 6:4, 6:2.

До этой недели ее лучшим результатом в текущем сезоне был выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мирру в этом матче можно поставить за 1.26, победу Потаповой букмекеры предлагают за 3.84.

Прогноз: ранее Мирра выиграла два из трех матчей против Анастасии. В прошлом сезоне Андреева разгромила Потапову во втором раунде US Open — 6:1, 6:3.

Предстоящий матч, вероятно, будет не таким простым. Надо признать, что Потапова тоже здорово играет на этой неделе. Ей вполне по силам как минимум перевести финал в третий сет.

Рекомендуемая ставка: Потапова возьмет хотя бы один сет за 2.03.

Прогноз: также логично предположить, что теннисистки проведут больше 20 геймов.

Ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.95.