прогноз на матч турнира в Монте-Карло, ставка за 1.98

Немец Александр Зверев сыграет против бельгийца Зизу Бергса в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бергс — Зверев с коэффициентом для ставки за 1.98.

Бергс

Зизу второй раз в карьере вышел в 1/8 финала на турнире ATP 1000.

На этом уровне его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае в прошлом сезоне.

В первом круге бельгийский теннисист спокойно обыграл француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:3.

Но еще больше удивила убедительная победа Бергса над Андреем Рублевым — 6:4, 6:1.

Дело в том, что до встречи с россиянином Бергс ни разу в этом году не проходил дальше второго круга.

Кроме того, в прошлом сезоне у Зизу был отрицательный баланс на грунте — две победы и пять поражений.

Зверев

Саша пропускал первый круг, а во втором у него был тяжелейший матч против Кристиана Гарина.

Немецкий теннисист одержал волевую победу над чилийцем — 4:6, 6:4, 7:5.

В решающем сете Гарин вел 4:0, но в итоге Зверев совершил камбэк. Латиноамериканец не смог подать на матч при счете 5:3.

Это был первый матч Зверева на грунте в этом году.

«Если честно, мой уровень сегодня был далеко не лучшим. Это был мой первый матч на грунте за 11 месяцев. У меня не было много времени на подготовку, потому что я хорошо выступил в Майами», — сказал Саша после игры.

В марте Зверев дошел до полуфинала на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. На обоих турнирах он проиграл Яннику Синнеру.

После 2022 года Зверев ни разу не проходил в Монте-Карло дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 4.15, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: судя по тому, как Зизу играл против Рублева, он вполне может стать серьезным препятствием и для такого опасного соперника, как Зверев. По всей видимости, Саше снова придется провести больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.