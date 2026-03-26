Соболенко и Рыбакина снова устроят шоу?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.00

Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 27 марта, начало — в 03:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 2.00.

Соболенко

Арина 21-й раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000.

На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

Первый раунд Соболенко пропускала, а во втором у нее был довольно напряженный матч против Энн Ли. Вопреки ожиданиям, американке удалось навязать борьбу первой ракетке мира — 7:6, 6:4.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем круге Соболенко обыграла еще одну представительницу США — Кэти Макнелли. Здесь соперница упиралась не так сильно — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала Арина одержала уверенную победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн (6:3, 6:4), а в четвертьфинале выиграла у американки Хейли Баптист (6:4, 6:4).

Прогнозы на теннис

Победная серия Соболенко теперь составляет десять матчей. В середине марта Арина стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллс. Это ее второй титул в сезоне, в начале года белоруска выиграла «пятисотник» в Брисбене.

В этом сезоне Соболенко провела 22 матча, и на этом отрезке у нее лишь одно поражение.

Рыбакина

Елена третий раз в карьере добралась до полуфинала на «тысячнике» в Майами.

Ее лучшим результатом на этом турнире пока остается выход в финал в 2023 и 2024 году.

Рыбакина тоже пропускала первый раунд, а во втором ее соперницей была Юлия Путинцева — 6:3, 6:3.

В третьем раунде действующая чемпионка Australian Open одержала победу над украинкой Мартой Костюк (6:3, 6:4), а в 1/8 финала разгромила австралийку Талию Гибсон (6:2, 6:2).

В четвертьфинале Рыбакина совершила камбэк в матче против американки Джессики Пегулы — 2:6, 6:3, 6:4.

В середине марта Елена дошла до финала в Индиан-Уэллс. В решающем матче калифорнийского «тысячника» она проиграла Соболенко (6:3, 3:6, 6:7).

Всего в этом году Рыбакина провела уже 25 матчей. На этом отрезке у нее 21 победа и четыре поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.79, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 2.02.

Прогноз: Арина ведет 9-7 в противостоянии с Еленой. В середине марта они провели невероятный матч в финале «тысячника» в Индиан-Уэллс, который завершился победой белоруски со счетом 3:6, 6:3, 7:6. Соболенко взяла реванш у Рыбакиной за поражение в решающем матче на Australian Open. При этом в Мельбурне им тоже понадобился дополнительный сет.

Похоже, две лучшие теннисистки мира снова устроят качественное шоу для зрителей.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Соболенко — Рыбакина принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.