Американка Кори Гауфф сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бенчич — Гауфф с коэффициентом для ставки за 3.10.
Бенчич
Белинда второй раз в карьере добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.
Ее лучшим результатом на этом турнире пока остается выход в полуфинал в 2022 году.
Бенчич пропускала первый круг на текущем турнире, а во втором ее соперницей была Зейнеп Сонмез. Швейцарка одержала уверенную победу над турецкой теннисисткой — 6:3, 6:2.
В третьем раунде 12-я ракетка мира спокойно остановила россиянку Диану Шнайдер — 6:3, 6:3.
Но больше всего удивила разгромная победа Бенчич над американкой Амандой Анисимовой — 6:2, 6:2.
Бенчич провела в текущем сезоне пока лишь 15 матчей. На данный момент у нее 12 побед и три поражения.
Гауфф
Кори впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнире в Майами.
Американка, в отличие от Бенчич, провела уже три нервных матча на текущем турнире.
В первом она совершила камбэк в игре против итальянки Элизабетты Коччаретто — 3:6, 6:4, 6:3.
В третьем раунде Гауфф слабо начала матч против Алисии Паркс, но в итоге одержала волевую победу — 3:6, 6:0, 6:1.
В 1/8 финала Гауфф пришлось провести три сета против румынки Сораны Кырсти — 6:4, 3:6, 6:2.
Перед началом турнира Коко беспокоила травма руки, несмотря на это, она все равно решила выступить в Майами.
На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Гауфф не смогла завершить матч третьего круга против филиппинки Александры Эалы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 1.95, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.85.
Прогноз: с учетом того, что Гауфф приехала в Майами не в оптимальной форме, рискнем предположить, что Бенчич воспользуется проблемами соперницы.
Рекомендуемая ставка: победа Бенчич в двух сетах за 3.10.