прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 3.10

Американка Кори Гауфф сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бенчич — Гауфф с коэффициентом для ставки за 3.10.

Бенчич

Белинда второй раз в карьере добралась до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.

Ее лучшим результатом на этом турнире пока остается выход в полуфинал в 2022 году.

Бенчич пропускала первый круг на текущем турнире, а во втором ее соперницей была Зейнеп Сонмез. Швейцарка одержала уверенную победу над турецкой теннисисткой — 6:3, 6:2.

В третьем раунде 12-я ракетка мира спокойно остановила россиянку Диану Шнайдер — 6:3, 6:3.

Но больше всего удивила разгромная победа Бенчич над американкой Амандой Анисимовой — 6:2, 6:2.

Бенчич провела в текущем сезоне пока лишь 15 матчей. На данный момент у нее 12 побед и три поражения.

Гауфф

Кори впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнире в Майами.

Американка, в отличие от Бенчич, провела уже три нервных матча на текущем турнире.

В первом она совершила камбэк в игре против итальянки Элизабетты Коччаретто — 3:6, 6:4, 6:3.

В третьем раунде Гауфф слабо начала матч против Алисии Паркс, но в итоге одержала волевую победу — 3:6, 6:0, 6:1.

В 1/8 финала Гауфф пришлось провести три сета против румынки Сораны Кырсти — 6:4, 3:6, 6:2.

Перед началом турнира Коко беспокоила травма руки, несмотря на это, она все равно решила выступить в Майами.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Гауфф не смогла завершить матч третьего круга против филиппинки Александры Эалы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 1.95, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.85.

Прогноз: с учетом того, что Гауфф приехала в Майами не в оптимальной форме, рискнем предположить, что Бенчич воспользуется проблемами соперницы.

3.10 Победа Бенчич в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Бенчич в двух сетах за 3.10.