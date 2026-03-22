Итальянец Маттео Берреттини сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Берреттини — Вашеро с коэффициентом для ставки за 2.29.

Берреттини

Маттео второй год подряд вышел в третий круг «тысячника» в Майами.

В прошлом году итальянец дошел до четвертьфинала, из-за чего теперь ему надо защищать почти 200 очков, без которых он может свалиться в конец первой сотни рейтинга.

В первом раунде текущего турнира Берреттини одержал уверенную победу над французом Александром Мюллером — 6:4, 6:2.

Но лучше всего о его готовности говорит победа над Александром Бубликом — 6:4, 6:4.

Однако этот успех сложно назвать сюрпризом. Когда Берреттини ничего не беспокоит, он способен конкурировать почти с любым соперником из топ-20.

Но также уточним, что в этом году Маттео еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Вашеро

Валантен пропускал первый круг, а во втором его соперником был Мариано Навоне.

Монегаску хватило двух сетов для победы над аргентинским теннисистом — 6:3, 6:4.

Вашеро занимает 25-е место в текущей версии рейтинга ATP.

В этом году 27-летний теннисист провел 15 матчей. На этом отрезке у него девять побед и шесть поражений.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Вашеро после победы над португальцем Нуну Боржешем проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Лучшим результатом Вашеро в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Еще два матча он выиграл на «пятисотнике» в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.72, победу Вашеро букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: скорее всего, матч будет затяжным — здесь нельзя исключать даже сценарий, при котором итальянец и монегаск доберутся до решающего тай-брейка. Но также стоит отметить, что на этот раз Вашеро ждет встреча с соперником, который максимально сосредоточен на результате, в отличие от Бублика.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Берреттини — Вашеро принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 21,5 за 2.29.