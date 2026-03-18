Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Кесслер с коэффициентом для ставки за 1.92.
Андреева
Мирра попала в список главных неудачниц на недавних «тысячниках».
В начале февраля россиянка прошла лишь раунд на турнире в Дохе — после поебды над Магдой Линетт проиграла Виктории Мбоко.
Вскоре после этого Андреева провалила защиту титула в Дубае. На этот раз она уступила в 1/4 финала Аманде Анисимовой.
В Индиан-Уэллс Мирре тоже надо было защищать титул, но здесь она выступила еще хуже, чем в крупнейшем городе ОАЭ. 18-летняя теннисистка разгромила Солану Сьерру (6:0, 6:0), после чего сенсационно проиграла Катерине Синяковой.
По итогам этих трёх турниров Андреева опустилась в рейтинге на 10-ю строчку.
Также стоит обратить внимание, что в этом году Мирра еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.
Кесслер
Маккартни в начале сезона тоже не смогла защитить титулы на двух турнирах.
В январе американка проиграла в первом круге в австралийском Хобарте, а на прошлой неделе не смогла пройти 1/4 финала в Остине.
В итоге Кесслер опустилась в рейтинге на 51-е место.
Всего в этом году Кесслер провела 13 матчей. На этом отрезке у нее семь побед и шесть поражений.
Лучшим результатом 26-летней теннисистки 2026-м пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Абу-Даби.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.22, победу Кесслер букмекеры предлагают за 4.25.
Прогноз: в прошлом году Мирра проиграла американке на «тысячнике» в Монреале — 6:7, 4:6. Но тут важно добавить, что россиянка доигрывала матч с травмой голеностопа. Скорее всего, в предстоящем матче она возьмет реванш за обидное поражение в столице Квебека.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.