Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Маккартни Кесслер во втором раунде турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Кесслер с коэффициентом для ставки за 1.92.

Андреева

Мирра попала в список главных неудачниц на недавних «тысячниках».

В начале февраля россиянка прошла лишь раунд на турнире в Дохе — после поебды над Магдой Линетт проиграла Виктории Мбоко.

Вскоре после этого Андреева провалила защиту титула в Дубае. На этот раз она уступила в 1/4 финала Аманде Анисимовой.

В Индиан-Уэллс Мирре тоже надо было защищать титул, но здесь она выступила еще хуже, чем в крупнейшем городе ОАЭ. 18-летняя теннисистка разгромила Солану Сьерру (6:0, 6:0), после чего сенсационно проиграла Катерине Синяковой.

По итогам этих трёх турниров Андреева опустилась в рейтинге на 10-ю строчку.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что в этом году Мирра еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

Кесслер

Маккартни в начале сезона тоже не смогла защитить титулы на двух турнирах.

В январе американка проиграла в первом круге в австралийском Хобарте, а на прошлой неделе не смогла пройти 1/4 финала в Остине.

В итоге Кесслер опустилась в рейтинге на 51-е место.

Всего в этом году Кесслер провела 13 матчей. На этом отрезке у нее семь побед и шесть поражений.

Лучшим результатом 26-летней теннисистки 2026-м пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Абу-Даби.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.22, победу Кесслер букмекеры предлагают за 4.25.

Прогноз: в прошлом году Мирра проиграла американке на «тысячнике» в Монреале — 6:7, 4:6. Но тут важно добавить, что россиянка доигрывала матч с травмой голеностопа. Скорее всего, в предстоящем матче она возьмет реванш за обидное поражение в столице Квебека.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.