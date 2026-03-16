Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кенин — Блинкова с коэффициентом для ставки за 2.35.

Кенин

София провалила начало сезона, но при этом по-прежнему находится в топ-50.

Эту неделю американская теннисистка начала в статусе 46-й ракетки мира.

В этом году Кенин до сих пор выиграла лишь один матч.

Текущая серия поражений чемпионки Australian Open-2020 составляет уже шесть матчей.

После «пятисотника» в Брисбене, на котором она обыграла Елену Габриэлу Русе и уступила Екатерине Александровой, Кенин не прошла первый круг в Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии, в Абу-Даби, Дохе, Дубае и Индиан-Уэллс.

В шести предыдущих матчах ее соперницами были Майя Джойнт, Пейтон Стернс, Людмила Самсонова, Циньвэнь Чжэн, Клара Таусон и Катерина Синякова.

Также стоит уточнить, что на этом отрезке София выиграла лишь один сет.

Блинкова

Анне тоже пока нечем похвастаться в текущем сезоне.

«Тысячник» в Индиан-Уэллс пока остается единственным, на котором ей удалось пройти хотя бы первый круг.

На калифорнийском турнире Блинкова в первом круге выиграла у венгерки Дальмы Гальфи, а во втором уступила Аманде Анисимовой (7:5, 1:6, 0:6).

После этого она поехала на турнире WTA 125 в Остине, но в итоге не прошла даже первый раунд, уступив мексиканке Ренате Сарасуа.

В этом году у Блинковой до сих пор лишь одна побед и семь поражений.

На турнире в Майами Анне на этот раз придется защищать очки, заработанные в прошлом сезоне за выход в третий раунд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кенин в этом матче можно поставить за 1.71, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: очевидно, что оптимальной будет ставка без учета исхода. Сложно сказать, чего ждать от теннисисток, которые в этом году, в основном, только проигрывают.

В прошлом году Блинкова уступила Кенин на турнире в австралийском Хобарте со счетом 2:6, 6:3, 2:6.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.35.