прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.46

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против представительницы Таиланда Ланланы Тараруди в первом раунде квалификации турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Захарова — Тараруди с коэффициентом для ставки за 2.46.

Захарова

Анастасия закрепилась в первой сотне рейтинга, но в Майами ей все равно не удалось попасть сразу в основную сетку.

Эту неделю россиянка проводит в статусе 86-й ракетки мира.

В начале месяца Захарова прошла отбор и выиграла один матч в основной сетке «тысячника» в Индиан-Уэллс. Здесь она обыграла Кэролайн Доулхайд, Линду Фрухвиртову и Эллу Зайдель, после чего уступила Эмме Радукану.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее на этой неделе Захарова дошла до четвертьфинала на турнире WTA 125 в Остине.

Всего в этом году 24-летняя теннисистка провела уже 21 матч. На этом отрезке у нее 12 побед и девять поражений.

Тараруди

Ланлана тем временем приехала в Майами сразу после победы над турнире WTA 125 в Остине.

В решающем матче теннисистка из Таиланда одержала победу над бывшей четвертой ракеткой мира Бьянкой Андрееску.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Тараруди прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла Сонай Картал.

В текущем сезоне 21-летняя теннисистка сыграла уже 26 матчей (20 побед, шесть поражений).

Но тут важно уточнить, что большую часть из них Тараруди провела на уровне WTA 125.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.60, победу Тараруди букмекеры предлагают за 2.16.

Прогноз: несколько дней назад Анастасия проиграла Ланлане в четвертьфинале турнира в Остине — 3:6, 4:6.

При этом россиянка ведет 2-1 в противостоянии с Тараруди. В прошлом году она разгромила представительницу Таиланда на харде в Фигейра-да-Фош и Цзинане.

Рискнем предположить, что Захарова обыграет соперницу, которая выйдет на корт буквально на следующий день после финала в Остине.

Рекомендуемая ставка: победа Захаровой в двух сетах за 2.46.