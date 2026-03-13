прогноз и ставка на турнир в Индиан-Уэллс, ставка за 2.24

Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Янника Синнер в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зверев — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.24.

Зверев

Саша впервые в карьере вышел в полуфинал калифорнийского «тысячника».

Немецкий теннисист пропускал первый круг, а во втором одержал уверенную победу над Маттео Берреттини — 6:3, 6:4.

В третьем круге у него был непростой матч против Брэндона Накашимы. В отличие от итальянца, американцу удалось перевести игру в третий сет — 7:6, 5:7, 6:4.

В 1/8 финала Зверев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4), а в четвертьфинале — француза Артура Фиса (6:2, 6:3).

Лучшим результатом Зверева в этом году пока остается выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В текущем сезоне Саша провел 14 матчей, и на этом отрезке у него 11 побед и три поражения.

Синнер

Янник третий раз в карьере добрался до полуфинала в Индиан-Уэллс.

На данный момент это его лучший результат на калифорнийском «тысячнике».

На текущем турнире итальянец пока не проиграл ни одного сета.

Во втором круге Синнер одержал разгромную победу над чехом Далибором Сврчиной (6:1, 6:1), а в третьем легко выиграл у канадца Дениса Шаповалова (6:3, 6:2).

В 1/8 финала у Синнера был нервный матч против Жоао Фонсеки — 7:6, 7:6. На тай-брейке первого сета он отыгрался со счета 3:6. Во второй партии бразилец проигрывал 2:5, но в итоге едва не перевел матч в третий сет.

В четвертьфинале Синнер разгромил американца Лернера Тьена — 6:1, 6:2.

В этом году Янник пока ни разу не доходил до финала. На Открытом чемпионате Австралии он проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу, а в Дохе уступил в четвертьфинале Якубу Меншику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 5.05, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: ранее Янник выиграл шесть из 10-ти матчей против Саши. Но здесь важно уточнить, что в прошлом году все четыре встречи между ними завершились победами итальянца.

Несмотря на это, коэффициент на победу Синнера явно занижен. Зверев способен как минимум перевести игру в третий сет.

2.24 Зверев возьмет хотя бы один сет — да

Рекомендуемая ставка: Зверев возьмет хотя бы один сет за 2.24.