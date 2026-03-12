Медведев снова выйдет в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.22

Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Джека Дрейпера в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 13 марта, начало — в 03:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Дрейпер — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.22.

Дрейпер

Джек шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP 1000.

На этой неделе британец защищает прошлогодний титул в Индиан-Уэллс.

Дрейпер пропускал первый круг, а во втором одержал волевую победу над бывшей девятой ракеткой мира Роберто Баутистой-Агутом — 3:6, 6:3, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем раунде 24-летний теннисист обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. В этом матче ему хватило двух сетов — 6:1, 7:5.

В 1/8 финала у Дрейпера был тяжелейший матч против Новака Джоковича — 4:6, 6:4, 7:6.

Прогнозы на теннис

В конце февраля Джек неудачно выступил на «пятисотнике» в Дубае, проиграв во втором круге Артуру Риндеркнешу. Это был его первый турнир после травмы, из-за которой он пропустил заключительную часть прошлого сезона и начало текущего.

Медведев

Даниил четвертый год подряд вышел в четвертьфинал калифорнийского «тысячника».

Интересно, что после 2022 года он ни разу не проигрывал в Индиан-Уэллс раньше полуфинала.

На текущем турнире российский теннисист до сих пор не отдал ни одного сета.

Медведев пропускал первый круг, а во втором обыграл чилийца Алехандро Табило — 6:4, 6:2.

В третьем раунде чемпион US Open-2021 разгромил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:0.

В 1/8 финала его соперником был американец Алекс Микельсен — 6:4, 6:2.

Победная серия Медведева теперь составляет семь матчей. На этом отрезке он не проиграл ни одного сета. В конце февраля Даниил стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.64, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: два года назад Даниил обыграл Джека на грунте в Риме со счетом 7:5, 6:4. Безусловно, британец с тех пор добился существенного прогресса, однако здесь важно также учитывать текущий уровень игры россиянина. Теннис Медведева в недавних матчах стал настоящим откровением. Плюс не факт, что Дрейпер успеет восстановиться после изнурительной встречи с Джоковичем.

2.22 Победа Медведева в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч Дрейпер — Медведев принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 2.22.