Сможет ли Рыбакина пройти 1/8 финала в Индиан-Уэллс?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.05

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против британки Сонай Картал в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 02:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Картал — Рыбакина с коэффициентом для ставки за 2.05.

Картал

Сонай впервые в сезоне выиграла три подряд матча на уровне основного тура.

В первом раунде представительница Великобритании одержала победу над Ланланой Тараруди из Таиланда — 6:4, 6:4.

После этого у Картал был непростой матч против американки Эммы Наварро — 6:1, 3:6, 7:6.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем раунде 24-летняя теннисистка одержала волевую победу над чемпионкой Australian Open-2025 — 2:6, 6:2, 6:3.

Ранее лучшим результатом Картал в этом году был выход в четвертьфинал «пятисотника» в Абу-Даби. Еще два матча она выиграла в новозеландском Окленде.

Прогнозы на теннис

При этом Сонай не прошла первый раунд на Открытом чемпионате Австралии и в Дохе, а также проиграла в квалификации турнира в Дубае.

Рыбакина

Елена пропускала первый круг, а во втором обыграла американку Хейли Баптист — 7:6, 2:6, 6:2.

В третьем раунде представительница Казахстана одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:4, 6:4.

В феврале Рыбакина проиграла Виктории Мбоко в четвертьфинале «тысячника» в Дохе и не смогла завершить матч против Антонии Ружич в третьем раунде престижного турнира в Дубае.

Но Рыбакина по-прежнему входит в топ-3 благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии.

Всего в этом году она провела 17 матчей, и на этом отрезке у нее 14 побед и три поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Картал в этом матче можно поставить за 5.20, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: пожалуй, можно сказать, что Елене досталась не самая опасная соперница на этой стадии турнира. Рискнем предположить, что действующая чемпионка Australian Open одержит уверенную победу в предстоящем матче.

2.05 Победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Картал — Рыбакина принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 2.05.