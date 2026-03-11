прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.96

Американка Джессика Пегула сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пегула — Бенчич с коэффициентом для ставки за 1.96.

Пегула

Джессика начала турнир с волевой победы над хорваткой Донной Векич — 4:6, 6:2, 6:3.

По такому же сценарию прошел и матч против представительницы Латвии Алены Остапенко в третьем круге — 4:6, 6:3, 6:2.

Победная серия американской теннисистки теперь составляет семь матчей.

В конце февраля Пегула стала чемпионкой «тысячника» в Дубае.

На турнире в крупнейшем городе ОАЭ 32-летняя теннисистка выиграла у Варвары Грачевой, Ивы Йович, Клары Таусон, Аманды Анисимовой и Элины Свитолиной.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Пегула провела 17 матчей — и на этом отрезке у нее 15 побед и два поражения.

В январе Джессика дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии.

Бенчич

В отличие от американки, Белинда пока не проиграла ни одного сета на этом турнире.

Швейцарка тоже пропускала первый круг, а во втором разгромила австралийку Сторм Хантер — 6:3, 6:2.

В третьем раунде Бенчич одержала уверенную победу над бельгийкой Элизой Мертенс — 6:3, 6:2.

Бенчич в начале январе выиграла пять подряд матчей на United Cup.

Однако после этого она неудачно выступила на Открытом чемпионате Австралии, проиграв во втором круге Николе Бартунковой.

На «тысячнике» в Дубае Бенчич уступила в третьем раунде украинке Элине Свитолиной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.53, победу Бенчич букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: как ни странно, Джессика еще ни разу не обыгрывала Белинду. Более того, швейцарка ведет 4-0 в противостоянии с американкой. Однако важно добавить, что их предыдущая встреча состоялась весной 2023 года. Вероятно, на этот раз Пегула не позволит сопернице продлить серию, но для ставки оптимальным все-таки будет вариант без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.96.