прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.01

Итальянец Янник Синнер сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фонсека — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.01.

Фонсека

Жоао впервые в карьере вышел в 1/8 финала на уровне турнира ATP 1000.

В первом круге бразильский теннисист одержал победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном — 7:6, 6:4.

Во втором раунде у Фонсеки был тяжелейший матч против Карена Хачанова — 4:6, 7:6, 6:4. На тай-брейке второго сета россиянин не реализовал двойной матчбол.

Но больше всего удивила уверенная победа 19-летнего латиноамериканца над американцем Томми Полом — 6:2, 6:3.

Перед калифорнийским «тысячником» лучшим результатом Фонсеки в этом году был выход во второй круг «пятисотника» в Рио-да-Жанейро.

Прогнозы на теннис

На Australian Open и на турнипе в Буэнос-Айресе Фонсека не выиграл ни одного матча. При этом в столице Аргентины ему надо было защищать титул.

Синнер

Янник начал турнир с разгромной победы над Далибором Сврчиной — 6:1, 6:1.

В третьем раунде соперником итальянца был Денис Шаповалов. В этом матче тоже не было ничего интересного — 6:3, 6:2.

Синнер проводит всего лишь второй турнир после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он проиграл Новаку Джоковичу в 1/2 финала.

Еще одной неожиданностью стало поражение Синнера от чеха Якуба Меншика в четвертьфинале «пятисотника» в Дохе.

В прошлом году Синнер пропускал «тысячник» в Индиан-Уэллс, а в 2024-м и 2025-м он дошел здесь до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу Фонсеки можно поставить за 8.40.

Прогноз: Жоао уже давно называют одним из тех, кто способен уже в ближайшем будущем стать конкурентом Синнера и Карлоса Алькараса на крупнейших турнирах. Возможно, когда-то так и будет, но в предстоящем матче бразилец, скорее всего, не сможет застать врасплох вторую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 2.01.