прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.32

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против чеха Якуба Меншика в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Давидович-Фокина — Меншик с коэффициентом для ставки за 2.32.

Давидович-Фокина

Алехандро по-прежнему входит в топ-20, благодаря чему попал в число сеяных на калифорнийском «тысячнике».

Испанец пропускал первый раунд, а во втором одержал победу над американцем Закари Свайдой — 7:6, 6:2.

В текущем сезоне Давидович-Фокина провел 13 матчей. На этом отрезке у него восемь побед и пять поражений.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В конце февраля Давидович-Фокина не смог защитить прошлогодний финал в Акапулько.

На этот раз он проиграл во втором круге итальянцу Маттиа Беллуччи. Но также стоит уточнить, что Алехандро выиграл по два матча в Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии и в Далласе.

Прогнозы на теннис

Ранее Давидович-Фокина лишь однажды смог пройти дальше третьего раунда на «тысячнике» в Индиан-Уэллс. В 2023 году он добрался здесь до четвертьфинала.

Меншик

Якубу тоже не надо было играть в первом круге, а во втором его соперником был Маркос Гирон.

Чешскому теннисисту хватило двух сетов для победы над американцем — 7:5, 7:6.

Лучшим результатом Меншика в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в Окленде.

В конце февраля 20-летний теннисист дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Дохе.

В столице Катара одним из главных событий стала его победа над Янником Синнером в 1/4 финала. Правда, сразу после этого Якуб проиграл французу Артуру Фису.

На недавнем турнире в Дубае 20-летний Меншик легко прошел первые раунды, после чего уступил в четвертьфинале Таллону Грикспору.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.23, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: как ни странно, ранее Алехандро выиграл четыре из пяти матчей против Якуба.

В прошлом году испанец обыграл чеха на Australian Open, в Истборне и Торонто. Причем два предыдущих матча завершились со счетом 6:4, 7:5 и 6:2, 6:4.

Несмотря на это, сейчас все равно опасно ставить против Меншика. Все-таки он уже давно доказал, что способен играть на равных даже против топ-3.

2.32 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Давидович-Фокина — Меншик позволит вывести на карту выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.