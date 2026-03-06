прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.08

Россиянин Даниил Медведев сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Табило с коэффициентом для ставки за 2.08.

Медведев

Даниил все-таки смог вырваться из Дубая и приехать на калифорнийский «тысячник».

У российского теннисиста, который оказался в эпицентре исторических событий, был максимально сложный путь: сначала он ехал на машине до Омана, оттуда полетел в Стамбул, где пересел на рейс до Лос-Анджелеса.

На прошлой неделе Медведев стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.

При этом ему не пришлось играть в финале: нидерландец Таллон Грикспор не смог выйти на решающий матч из-за травмы бедра.

Прогнозы на теннис

В общем, сейчас важно понимать, что у Медведева не было как таковой подготовки к турниру в Индиан-Уэллс.

Но также добавим, что после 2022 года Даниил ни разу не проигрывал в Индиан-Уэллс раньше полуфинала.

Табило

Алехандро в первом раунде одержал разгромную победу над испанцем Рафаэлем Ходаром — 6:1, 6:2.

В этом году чилийский теннисист провел уже 24 матча, и на этом отрезке у него 17 побед и семь поражений.

Лучшим результатом Табило в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро. В решающем матче он проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри.

Кроме того, Табило выиграл по два матча на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе и Сантьяго.

При этом на харде Табило в этом году пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Табило букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: даже без учета всех проблем, с которыми пришлось столкнуться Медведеву, все равно можно было бы предположить, что у него будут проблем в предстоящем матче. Чилиец, надо признать, здорово играет в последнее время.

2.08 Табило возьмет хотя бы сет — да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Медведев — Табило принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: Табило возьмет хотя бы сет за 2.08.