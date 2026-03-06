Россиянин Даниил Медведев сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Табило с коэффициентом для ставки за 2.08.
Медведев
Даниил все-таки смог вырваться из Дубая и приехать на калифорнийский «тысячник».
У российского теннисиста, который оказался в эпицентре исторических событий, был максимально сложный путь: сначала он ехал на машине до Омана, оттуда полетел в Стамбул, где пересел на рейс до Лос-Анджелеса.
На прошлой неделе Медведев стал чемпионом «пятисотника» в Дубае.
При этом ему не пришлось играть в финале: нидерландец Таллон Грикспор не смог выйти на решающий матч из-за травмы бедра.
В общем, сейчас важно понимать, что у Медведева не было как таковой подготовки к турниру в Индиан-Уэллс.
Но также добавим, что после 2022 года Даниил ни разу не проигрывал в Индиан-Уэллс раньше полуфинала.
Табило
Алехандро в первом раунде одержал разгромную победу над испанцем Рафаэлем Ходаром — 6:1, 6:2.
В этом году чилийский теннисист провел уже 24 матча, и на этом отрезке у него 17 побед и семь поражений.
Лучшим результатом Табило в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Рио-де-Жанейро. В решающем матче он проиграл аргентинцу Томасу Этчеверри.
Кроме того, Табило выиграл по два матча на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе и Сантьяго.
При этом на харде Табило в этом году пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Табило букмекеры предлагают за 4.05.
Прогноз: даже без учета всех проблем, с которыми пришлось столкнуться Медведеву, все равно можно было бы предположить, что у него будут проблем в предстоящем матче. Чилиец, надо признать, здорово играет в последнее время.
Рекомендуемая ставка: Табило возьмет хотя бы сет за 2.08.