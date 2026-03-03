прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.97

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Александра Ковачевича в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 4 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хуркач — Ковачевич с коэффициентом для ставки за 1.97.

Хуркач

Хуберт в начале января провел несколько классных матчей на United Cup, на фоне которых его дальнейшие выступления стали большим разочарованием.

Текущая серия поражений польского теннисиста составляет четыре матча.

На Открытом чемпионате Австралии Хуркач проиграл во втором круге американцу Итану Куинну.

В Монпелье бывшая шестая ракетка мира сенсационно уступил 129-й ракетке мира Мартину Дамму.

На «пятисотнике» в Роттердаме 29-летний поляк проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

В Дубае Хуркач тоже не прошел первый раунд, уступив чеху Якубу Меншику.

Ковачевич

Александру тоже не очень удачно провел недавние турниры, но ему все-таки удалось выиграть несколько матчей.

На недавнем «пятисотнике» в Акапулько американец в первом круге обыграл Адама Уолтона, а во втором проиграл на решающем тай-брейке Фрэнсису Тиафо.

В Монпелье и Далласе Ковачевич тоже не смог пройти второй раунд, уступив Титуану Дроге и Денису Шаповалову соответственно.

Лучшим результатом Ковачевича в этом году пока остается выход в полуфинал в Брисбене. На австралийском турнире он обыграл Ника Кирьоса, Кэмерона Норри и Джованни Мпетши-Перрикара, после чего уступил Брэндону Накашиме.

В трех предыдущих сезонах Ковачевич не смог пройти первый раунд на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.36, победу Ковачевича букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: на этот раз у Хуберта будет не такой опасный соперник, как на недавних турнирах в Роттердаме и Дубае, но это всё равно не гарантирует, что он прервет серию поражений.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.