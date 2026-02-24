Россиянин Даниил Медведев сыграет против швейцарца Стэна Вавринки во втором круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 25 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Вавринка с коэффициентом для ставки за 1.92.
Медведев
Как и на прошлой неделе в Дохе, первым соперником Даниила в Дубае стал Цзюньчэн Шан.
Вопреки ожиданиям, российский теннисист спокойно обыграл китайца — 6:1, 6:3.
На «пятисотнике» в Дубае после победы над Шаном Медведев проиграл Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6.
Кроме того, в Роттердаме Медведев уступил в первом круге французу Юго Эмберу.
Поэтому пока не стоит сильно обольщаться по поводу бодрой победы Даниила на старте турнира. Матчи против сильных соперников ему пока даются с трудом.
Вавринка
Стэн прошел хотя бы раунд на шестом подряд турнире ATP.
В первом раунде дубайского «пятисотника» швейцарцу достался не самый опасный соперник — Беньямин Хассан.
Вавринка обыграл ливанского теннисиста в двух сетах — 7:5, 6:3.
В этом году лучшим результатом бывшей третьей ракетки мира пока остается выход в третий раунд Australian Open.
На турнире в Монпелье 40-летний Вавринка проиграл во втором круге Феликсу Оже-Альяссиму, а в Роттердаме уступил на этой стадии Алексу Де Минору.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Вавринки букмекеры предлагают за 5.75.
Прогноз: Даниил выиграл три из пяти матчей против Стэна. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году в Роттердаме и завершилась победой россиянина со счетом 6:7, 6:4, 6:1.
Вавринка наверняка навяжет борьбу как минимум в одном сете, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Возрастному швейцарцу банально не хватит «топлива» на весь матч против столь сильного соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.