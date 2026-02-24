прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.92

Россиянин Даниил Медведев сыграет против швейцарца Стэна Вавринки во втором круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 25 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Вавринка с коэффициентом для ставки за 1.92.

Медведев

Как и на прошлой неделе в Дохе, первым соперником Даниила в Дубае стал Цзюньчэн Шан.

Вопреки ожиданиям, российский теннисист спокойно обыграл китайца — 6:1, 6:3.

На «пятисотнике» в Дубае после победы над Шаном Медведев проиграл Стефаносу Циципасу — 3:6, 4:6.

Кроме того, в Роттердаме Медведев уступил в первом круге французу Юго Эмберу.

Прогнозы на теннис

Поэтому пока не стоит сильно обольщаться по поводу бодрой победы Даниила на старте турнира. Матчи против сильных соперников ему пока даются с трудом.

Вавринка

Стэн прошел хотя бы раунд на шестом подряд турнире ATP.

В первом раунде дубайского «пятисотника» швейцарцу достался не самый опасный соперник — Беньямин Хассан.

Вавринка обыграл ливанского теннисиста в двух сетах — 7:5, 6:3.

В этом году лучшим результатом бывшей третьей ракетки мира пока остается выход в третий раунд Australian Open.

На турнире в Монпелье 40-летний Вавринка проиграл во втором круге Феликсу Оже-Альяссиму, а в Роттердаме уступил на этой стадии Алексу Де Минору.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Вавринки букмекеры предлагают за 5.75.

Прогноз: Даниил выиграл три из пяти матчей против Стэна. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году в Роттердаме и завершилась победой россиянина со счетом 6:7, 6:4, 6:1.

Вавринка наверняка навяжет борьбу как минимум в одном сете, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать. Возрастному швейцарцу банально не хватит «топлива» на весь матч против столь сильного соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.