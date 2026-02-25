прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.63

Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Юго Эмбера во втором круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 25 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Эмбер с коэффициентом для ставки за 2.63.

Рублев

Андрей в первом раунде выиграл у Валантена Руайе.

Российскому теннисисту хватило двух сетов для победы над французом — 6:3, 6:4.

На прошлой неделе Рублев дошел до полуфинала на турнире в Дохе.

Рублев не смог защитить прошлогодний титул на катарском «пятисотнике», но его выступление все равно оставило очень приятное впечатление.

Андрей одержал уверенные победы над Йеспером де Йонгом, Фабианом Марожаном и Стефаносом Циципасом, после чего уступил Карлосу Алькарасу (6:7, 4:6).

В прошлом году Рублев не прошел первый круг в Дубае, но перед этим он в течение пяти лет не проигрывал здесь раньше 1/4 финала.

Эмбер

Юго в первом матче одержал победу над Стефаносом Циципасом.

Француз обыграл прошлогоднего чемпиона дубайского «пятисотника» в двух сетах — 6:4, 7:5.

На прошлой неделе он проиграл с разгромным счетом Фабиану Марожану в первом круге «пятисотника» в Дохе.

Однако перед этим Эмбер дошел до полуфинала на турнире ATP 500 в Роттердаме. Здесь он обыграл Даниила Медведева, Гая ден Аудена и Кристофера О'Коннелла, после чего уступил Алексу Де Минору.

Лучшим результатом Эмбера в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Аделаиде.

В прошлом году Эмбер не прошел второй раунд в Дубае, тогда как в 2024-м он стал чемпионом турнира в крупнейшем городе ОАЭ.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.62, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: ранее Андрей выиграл четыре из шести матчей против Юго. Несмотря на то, что у француза хватает хороших матчей в этом году, считаем, что он снова проиграет российскому теннисисту. Рублев очень убедительно провел недавние матчи.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 2.63.